Tradate, vittoria “mutilata”. Pareggio per i Rosafanti

Foto varie di rugby

Si è disputata la 12a giornata in Serie C2 / Girone 1: ecco risultati e andamenti delle partite che hanno visto impegnate le squadre della nostra provincia.

Galleria fotografica Rugby: Cadetti Parabiago - Valcuvia 46-15 4 di 10

VERBANIA – TRADATE 5-25

Convincente vittoria, quella ottenuta a Verbania dalla squadra di Lorenzo Zecchin che tuttavia non ottenendo il punto bonus scende al terzo posto in classifica superata dal Parabiago.

Il primo tempo è stato chiuso sul 6 a 0 in favore dei gialloblu grazie ai due piazzati marcati da Samuele Corti. Al 3’ della ripresa, il Verbania ha segnato una meta mancando la trasformazione e di conseguenza il sorpasso. Appena 3′ dopo però, Bollini I° è andato in meta ristabilendo le distanze; 11-5 il punteggio in favore dei Muccaleoni che successivamente hanno aumentato il divario segnando altre due mete, marcate al 21’ da Guglielmo Mascheroni e al 33’ da Andrea Zuccolo. Entrambe le trasformazioni sono state realizzate da Corti per il 25-5 finale in favore dei tradatesi. I ragazzi di Zecchin ritorneranno in campo il 5 marzo per affrontare i Cadetti del Parabiago, la squadra che li precede in classifica di una sola lunghezza.

Tradate: Galvalisi (La Mendola), G. Mascheroni, Bollini I°, Cherchi, Barberio (Giussani), Corti, Leorato, Riva, E. Mascheroni (c.), Zuccolo, Bollini II° (Manenti), Airaghi (Sala), F. Bellusci, D’Arcangelo, G. Bellusci. Non entrato: Vulcano. Allenatore: Zecchin.

CADETTI PARABIAGO – VALCUVIA 46-15

Gli Unni in trasferta a Parabiago, sono stati battuti dalla formazione cadetta rossoblù con un netto 46-15. Il primo tempo è terminato 36-5 per la squadra di casa che ha marcato sei mete, mentre il Valcuvia ha segnato una sola meta con Alberto Rossi. Nel secondo tempo sono arrivate due mete per parte, di Davide Perdoncin e Giorgio Bossi quelle degli Unni.

La prossima gara è fissata al 26 febbraio quando in via Noga a Cassano Valcuvia arriverà il Gattico di Moro e Repossini per disputare il recupero della prima giornata di ritorno.

Valcuvia: Bossi, Scornavacchi (Biondolillo), Battaglieri, Badi, Marinoni, A. Rossi, Gabriele, Magistrali, Agostini (Alberici) G. Oddi, Carabelli, Renzi, Perdoncin (c.), Tettamanzi, D’Angelo. Non entrato: Di Muro. Allenatori: E. Rossi e Lastra.

ROSAFANTI – VOGHERA 5-5

Pareggio per i Rosafanti che al Sant’Anna hanno sfiorato la vittoria contro il Voghera di Niall Grossi. Proprio i rossoneri, al 14’ del primo tempo, erano passato in vantaggio con la meta di Mattia Crevani pareggiata dieci minuti dopo da Antonello Interdonato che ha poi fallito la trasformazione, come aveva fatto Marco Serra in precedenza.

Nel secondo tempo, Interdonato ha avuto due occasioni dalla piazzola ma in entrambe le circostanze non ha centrato i pali. Il pari va comunque considerato un buon risultato per la squadra allenata da Gabriele Colombo che sabato 4 marzo giocherà a Gallarate contro i Cadetti del Malpensa.

Rosafanti: Riganti, Cavallaro (Di Gaetano), Cutrupi, Brusa, Giaretta (Lamberto), Interdonato, Tenconi, Paro (Riganti), De Bernardi, Banfi (c.), Santoro (Bossi), Milizia, Arleo, Macchi, Boscacci (Dal Molin). Non entrati: Procopio, Olivato. Allenatore: G. Colombo.

GATTICO – CADETTI MALPENSA 64-5

Nella netta (e prevedibile) sconfitta subita dai gallaratesi in casa del Gattico, va comunque apprezzata la pregevole meta del trequarti centro Edoardo Croce che solitamente è impiegato in mischia.

La prossima sfida è fissata a domenica 26 con il recupero che si disputerà a Gallarate contro il Verbania.

Cadetti del Malpensa: Rivolta, Sgaramella, Croce, Borromeo, Cattorini, Thomas Gallo, Bonvincini, Maci, Aimino (Vitale), Travaini (c.), Moriggi, Crimi, Elvi, Michael Gallo, De Stefano.

Risultati: Valcuvia-Parabiago 46-15, Verbania-Tradate 5-25, Rosafanti-Voghera 5-5, Gattico-Cadetti del Malpensa 64-5, Saints-Cesano Boscone 8-70.

Classifica: Cesano Boscone 59, Cad. del Parabiago 48, TRADATE 47, Verbania* 30, Gattico* 29, Voghera 22, VALCUVIA* 18, ROSAFANTI 11, Saints 2, Cad. del MALPENSA* -4.

Le squadre con l’asterisco hanno disputato una partita in meno.