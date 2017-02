Trasferte pericolose per Caronnese, Varesina e Legnano

Le foto della Caronnese

(Foto Agostino Castelnuovo – caronnese.com)

Sesto turno di ritorno per il girone A di Serie D; si gioca domenica 12 febbraio (ore 14.30). Con il Varese impegnato in casa contro il Bra, avranno invece ostici impegni esterni Caronnese, Varesina e Legnano.

BORGOSESIA – CARONNESE

La Caronnese dopo aver perso in casa contro l’Inveruno partita e vetta della classifica, cerca il pronto riscatto su un campo temibile come quello del Borgosesia. Corno e compagni dovranno dimostrare di non aver perso lo smalto migliore, anche perché il Cuneo (in casa contro il Pinerolo) e il Varese hanno impegni sulla carta abbordabili. Perdere terreno in questo momento della stagione potrebbe costare carissimo.

CHIERI – VARESINA

Anche se ancora senza vittorie, i due pareggi contro Pro Sesto e Gozzano hanno dato nuova aria all’ambiente Varesina e sembra che il momento peggiore sia passato. Il Chieri, a lungo al comando del girone, nelle prime cinque gare del 2017 ha vinto solo una volta (4-2 al Legnano), poi ha trovato due pareggi (2-2 a Casale e contro Pro Settimo) e perso due volte (1-0 in casa della Pro Sesto e 3-1 a Bra). Missione impossibile per la squadra di Spilli? Parola al campo, ma nulla è già scritto.

VERBANIA – LEGNANO

Sa di ultima spiaggia la sfida del Legnano in casa del Verbania. Dopo il ko nel recupero contro la Bustese, i lilla dovranno ad ogni costo trovare i tre punti al “Pedroli” per sperare ancora nella salvezza, altrimenti la distanza dalla zona playout potrebbe diventare incolmabile. Chissà che il passaggio di proprietà e la spinta del nuovo presidente Gigi Cappelletti non possano essere uno stimolo in più per i ragazzi di mister Salvigni per cambiare volto alla stagione.