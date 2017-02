Trasporto locale, in strada nuovi autobus con impianto di videosorveglianza

Rinnovo del parco mezzi per Autolinee Varesine. La società che gestisce il trasporto pubblico urbano di Varese e 23 linee extraurbane nel Varesotto – per un totale di oltre 300 dipendenti e più di 200 veicoli -ha messo in servizio sette nuovi autobus nel mese di febbraio 2017.

Uno di questi, dall’inconfondibile colore arancione, viene destinato proprio al servizio urbano del capoluogo: si tratta di un Mercedes Citaro di ultima generazione, classificato come “Euro 6”, dotato di un impianto interno di videosorveglianza che garantirà maggiore sicurezza a utenti e personale. Oltretutto, si tratta del primo Citaro di questa serie affidato ad un’azienda italiana.

Sulla rete extraurbana, invece, sono già in strada sei Setra 415 di colore blu, divisi equamente tra i depositi di Varese-via Bainsizza, Bardello e Ghirla. Anche in questo caso si tratta di mezzi “Euro 6”, dunque la tipologia di più moderna generazione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico nell’ambiente, in tal caso ridotte al minimo.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi proseguirà il rinnovamento del parco mezzi su entrambe le reti, in modo da abbassare ulteriormente un’età media che, attualmente, è di poco inferiore ai 7 anni: circa la metà, stando alle più recenti statistiche, dell’età media degli autobus in servizio sul territorio nazionale.

Novità anche per quanto riguarda le rivendite dei biglietti del servizio urbano: da qualche giorno, infatti, i titoli di viaggio sono acquistabili anche presso il bar “Dream House” di via Adriatico, nel cuore di Bizzozero e dunque a pochissimi passi sia da via Nabresina (capolinea della linea C), sia da viale Borri dove transita la linea E. In tutta la città sono 66 le rivendite dei titoli di viaggio suddivise nei vari rioni: l’elenco completo si trova sul sito www.ctpi.it.

Per informazioni: www.autolineevaresine.it / info@autolineevaresine.it