Tre incontri e tre film per essere genitori

genitori figli apertura

Tre incontri e tre film per sostenere l’impegno dei genitori: “Famiglia Doc” è il progetto presentato dalla comunità pastorale “Maria presso la croce”, in collaborazione con l’oratorio S. Luigi della parrocchia di S. Agnese e con il sostegno dell’assessorato alla cultura della città di Somma Lombardo e del comune di Vizzola Ticino.

Tre incontri con esperti qualificati e tre film a tema, che saranno introdotti dal dott. Alberto Pellai e dalla dott.ssa Barbara Tamborini

Il primo appuntamento domenica 12 febbraio ore 09.30

Relatore PROF. DANIELE NOVARA con L’ESSENZIALE PER CRESCERE.

Una mappa per diventare genitori sobri ma efficaci, capaci di fare squadra e di costruire un progetto educativo con coraggio e organizzazione. Il relatore nel suo libro ha affrontato il tema della crisi economica e come questa può diventare un’opportunità per riscoprire il valore dell’essenzialità, soprattutto in ambito educativo, per riuscire a smettere di allevare generazioni di bambini tirannici. Daniele Novara conduce conferenze in tutta Italia dove incontra assemblee di genitori molto partecipate. La sua presenza nel nostro territorio è una grande opportunità da non lasciar cadere.

Il secondo domenica 26 febbraio ore 09.30

Relatore PROF. OSVALDO POLI sul tema PERCHE’ I PAPA’ SONO IMPORTANTI

Un approfondimento sulla figura e sulla importanza educativa del Padre, in una società che sempre più spesso l’ha relegato ad un ruolo da comprimario.

Terzo appuntamento domenica 12 marzo ore 09.

Relatore Dott. Christian Orlandelli sul tema DARE SENSO ALLA VITA.

Un viaggio nelle difficoltà nel condurre i figli a realizzare la loro vocazione e sui criteri da adottare nelle difficili e complicate scelte dell’esistenza.

Tutti gli incontri si terranno presso il teatro dell’oratorio S. Luigi di Somma Lombardo

Iscrizione online su www.chiesasommavizzola.it, sezione

Per aggiornamenti sull’organizzazione potete consultare la pagina Facebook dedicata all’evento.