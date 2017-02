Tre polizie locali festeggiano San Sebastiano

Foto varie

Sabato 4 febbraio presso la Chiesa Parrocchiale di San Vittore Olona si sono riuniti i Comandi di Polizia Locale dei Comuni di San Vittore Olona, Canegrate e San Giorgio su Legnano per la cerimonia di commemorazione di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Municipale, alla presenza dei rispettivi Sindaci, degli Assessori e dei numerosi agenti facenti parte dei tre Comandi.

“E’ un momento solenne che si celebra ogni anno con modalità itinerante nei tre Comuni e che rafforza il nostro patto di collaborazione, consentendoci così di operare in modo sinergico per migliorare i presidi cittadini con pattugliamenti congiunti” – sottolinea il sindaco di San Vittore Olona Marilena Vercesi.

La Polizia Locale è un organo di controllo che garantisce ai cittadini una buona convivenza civica in base alle normative vigenti, occupandosi di prevenzione e repressione, gestisce tutte le innumerevoli incombenze amministrative ed inoltre si occupa di Protezione Civile.

Il sindaco prosegue: “Tutto questo in tempi in cui si registra una forte carenza di personale e di risorse finanziarie, congiuntamente ad un quadro normativo confuso e poca attenzione da parte delle politiche centrali, con l’ulteriore aggravio dei rallentamenti imposti dalla neonata Città Metropolitana in tema di assunzioni di personale. Siamo consapevoli che è molto difficile di questi tempi soddisfare le aspettative dei cittadini, ma, attraverso questa forma di associazione, i nostri Comuni sono riusciti a partecipare ad alcuni bandi regionali con cui finanziare progetti volti al miglioramento e alla implementazione della sicurezza, mantenendo un perfetto spirito corporativo per essere “produttori di sicurezza” nonostante tutto”.