Trenta chili di “inutili” monetine per le scuole materne

Diversi chili di “inutili monetine” raccolti in 4 anfore: è il piccolo bottino che andrà in beneficenza grazie all’iniziativa di Gennaro Gesuito, un esponente di Rivoluzione Cristiana che, però, questa volta ha agito senza l’abito della politica.

Aveva lanciato l’iniziativa partendo da Arcisate fino alla giornata clou, al caffè Biffi di piazza Podestà a Varese, dove per tutta la giornata di domenica 12 febbraio ha raccolto le monete da 1 e 2 centesimi.

Così è riuscito a riempire tutte e quattro i vasi che aveva preparato con svariati chili per una valore di un paio di centinaia di euro.

Il ricavato verrà portato in Comune a Varese per contribuire al pasto dei bambini delle famiglie in difficoltà nelle scuole materne della città.