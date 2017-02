Turismo, Milano tra le prime 10 città per la “Best destination”

piazza duomo

Ancora una settimana di tempo per far salire Milano sul gradino più alto del podio europeo come migliore destinazione turistica per il 2017.

Il capoluogo lombardo, infatti, sta concorrendo con altre 19 città per il prestigioso titolo dopo essere stato selezionato da una giuria centrale dell’organismo EBD (European Best Destination) – basato a Bruxelles e sviluppato per promuovere la cultura e il turismo in Europa in partnership con EDEN Network (European Destinations of Excellence) – sulla base del report annuale di Eurostat sul turismo e delle indicazioni di esperti.

La votazione, che si è aperta lo scorso 20 gennaio, durerà fino alla mezzanotte del 9 febbraio: basta un solo click, senza bisogno di registrarsi, al link www.vote.ebdest.in. La correttezza della votazione viene garantita dal fatto che sarà conteggiato un solo voto per ogni indirizzo IP; non è possibile, quindi, esprimere più di un voto dallo stesso device.

Durante le prime due settimane di voto, è stata notevole la risposta della città, a partire dai milanesi stessi che hanno registrato la propria preferenza non solo direttamente sul link ufficiale del concorso, ma anche attraverso quello creato dal Comune di Milano che vi rimanda, www.bit.ly/VotaMilano.

In questo caso, Palazzo Marino ha potuto contare oltre 7mila click. Ma la casa dei milanesi è stata raggiunta anche da un notevole numero di cittadini, per lo più anziani, che si sono recati presso la portineria di Piazza della Scala chiedendo dove si potesse firmare per la Best Destination. Ampia adesione anche dagli stakeholder, attivati dall’assessorato per la promozione di Milano. I club di casa a San Siro, in particolare, hanno dato voce alla campagna, diffondendo su maxi schermi e tramite speaker l’invito al voto: lo ha fatto l’Inter in occasione delle partite in casa di sabato contro il Pescara e di martedì contro la Lazio, lo ripeterà il Milan con il match di sabato prossimo contro la Sampdoria. Anche un ex giocatore particolarmente affezionato alla propria città come Alessandro Costacurta ha accettato l’invito del Comune a farsi testimonial per la vittoria di Milano: un video che lo vede protagonista sarà diffuso la prossima settimana sugli schermi del circuito Telesia.

“Sono fiera della risposta della città – ha detto l’assessore al Turismo, Roberta Guaineri – ma non bisogna fermarsi. Questa competizione si vincerà all’ultimo voto, quindi bisogna unire le forze per diffondere quanto più possibile la campagna e coinvolgere i propri amici, colleghi e familiari con la voglia di sostenere Milano. Dobbiamo dare il massimo in quest’ultima settimana di voto e ricordo che chi ha già espresso la propria preferenza, secondo il regolamento dell’EBD, può tornare a farlo in questa seconda fase della competizione”.

Secondo quanto registrato da Palazzo Marino sul link creato dall’Amministrazione, 6.427 voti provengono dall’Italia, 122 dagli Stati Uniti, 87 dalla Gran Bretagna e 600 da altri Paesi. Si tratta, comunque, di un dato parziale visto che non è possibile rilevare le preferenze espresse direttamente sul sito ufficiale.