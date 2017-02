Tutte le eclissi del mondo in una serata

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

La presentazione della serata in programma il 20 febbraio in Villa Truffini a Tradate, a cura del Gruppo Astronomico Tradatese che il prossimo 21 agosto sarà negli Stati Uniti per un altro grande fenomeno:

Un’eclisse totale di Sole è in assoluto il più grande spettacolo della natura, regalatoci dalla fortuita identica dimensione relativa del disco lunare e del disco solare. Si tratta di un evento noto ed interpretato in modo sostanzialmente corretto sin dall’antichità, ma anche molto raro in un singolo luogo della Terra, dove l’attesa e l’emozione raggiungono il massimo: è il caso, attesissimo da mezzo secolo, della grande eclisse totale che attraverserà tutti gli USA il prossimo 21 Agosto, in un periodo di profondo minimo solare.

Il 21 Agosto ci sarà in USA una era e propria invasione di massa da ogni parte del mondo: per il GAT di Tradate, che ha organizzato una suggestiva spedizione scientifica (http://www.gruppoastronomicotradatese.it/news/USA2017tour.pdf): sarà la decima eclisse totale in 30 anni, un vero record ! Il primo dei tanti appuntamenti allestiti dal GAT per USA2017 è in programma Lunedì 20 Febbraio, h21 a Villa Truffini, con la presenza a Tradate del dott. Giuseppe BONACINA, noto esperto di fenomeni solari, che terrà una conferenza sul tema: 150 ANNI DI ECLISSI TOTALI DI SOLE.

Negli ultimi 150 anni l’osservazione da Terra del Sole in eclisse è stata importantissima perché è servita agli astronomi per scoprire le principali caratteristiche della struttura e della composizione della nostra stella, in particolare per capire i misteri della caldissima corona, che si disegna in totalità come una grande calamita dipolare. A questa avventura scientifica hanno dato un contributo fondamentale anche alcuni grandi astronomi italiani (come Francesco Carlini, Angelo Secchi, Pietro Tacchini e Guglielmo Righini), che hanno partecipato a molte grandi spedizioni internazionali in luoghi remoti del mondo (allora molto più complicate che al giorno d’oggi) e sono stati protagonisti in occasione delle tre eclissi totali che hanno interessato l’Italia: nel 1842, 1870 e 1961. Tutto questo grazie al progressivo perfezionamento degli strumenti ottici, spettroscopici e fotografici a disposizione degli astronomi. Ci fu la famosa eclisse del 28 maggio 1919, che diede la conferma definitiva alla teoria della Relatività di Einstein, nel buio della totalità furono scoperte alcune grandi comete vicino al Sole, e furono cercati (inutilmente) altri pianeti all’interno di Mercurio.

Peraltro, a partire dalla metà del secolo scorso è apparso chiaro che l’osservazione da Terra del Sole in eclisse era oramai giunta al limite delle possibilità: per questo la fisica solare ha cominciato ad ‘emigrare’ nello spazio grazie ad una lunga serie di sonde dedicate, a loro volta capaci di creare eclissi ‘artificiali’ con opportuni schermi posizionati davanti al disco solare. Ma se per l’astronomo professionista l’osservazione da Terra del Sole eclissato ha oggi un contenuto scientifico inferiore rispetto al passato, la visione del “Sole nero” continua a mantenere per l’astrofilo e il turista intelligente un fascino profondissimo e coinvolgente, perfettamente simile al senso di sgomento e mistero che le eclissi esercitavano sui popoli antichi.