Tutti i varesotti qualificati agli “Italiani indoor”

Va definendosi la partecipazione degli arcieri della provincia di Varese ai prossimi campionati italiani indoor di tiro con l’arco, in programma a Bari tra il 24 e il 26 febbraio. Nel capoluogo pugliese saranno come di consueto tanti e agguerriti gli arcieri del nostro territorio impegnati nella lotta per il tricolore.

L’eterno Michele Frangilli, olimpionico a Londra, sarà il nome più atteso e guiderà la pattuglia più folta, quella della CAM Gallarate che manderà a Bari ben 12 rappresentanti. Oltre a Frangilli – e alla sorella Carla – le speranze di medaglia riguardano le giovani Elisa Coerezza e Sara Polinelli per l’arco olimpico ed Eleonora Grilli per il compound, tutte reduci da ottime prestazioni recenti, con quest’ultima reduce da una stagione da record per la classe allieve. In casa CAM c’è anche speranza per quanto riguarda le gare a squadre nel seniores olimpico. Gli altri convocati sono Gaia Rota, Ilaria Calloni, Mirko Monti, Luca Picchio, Samuele Ghiraldini, Marco Barigozzi nel Compound, Daniele Scandroglio nell’arco Nudo.

Nove i qualificati per i Tre Torri di Cardano a Campo che vantano in seconda posizione del ranking nazionale Elena Crespi nel Compound Master femminile; e proprio la squadra in rosa del compound è molto attesa. Per il club di Cardano ci saranno anche Lisa Bettinelli, Ariele Mairani (cat. Ragazzi ), Martino Calò, Giulia Cavalleri, Francesca Vailati Facchini, Matteo Uggeri Emilio Laudari e Salvatore Marrani.

Gli Arcieri Varese invece puntano forte sull’arco olimpico maschile grazie al talento del terzetto formato da Giorgio Cazzaniga, Alberto Fioroli e Francesco Fogli: buone speranze per i biancorossi con la squadra Master e con la Seniores in questa specialità.

A completare la spedizione c’è anche un portacolori degli Arcieri Valceresio: si tratta di Luca Zago che rappresenterà da solo il proprio club.