Tutti in maschera, torna il carnevale

Foto varie

Dopo anni di digiuno quest’anno anche Biandronno avrà il carnevale con carri e gruppi mascherati, grazie al Circolo Culturale “de Biandronn” promotore dell’iniziativa con il patrocinio del Comune di Biandronno, l’ausilio del Comitato Genitori delle scuole e la preziosa collaborazione del Gruppo Alpini, sempre disponibili.

Il ritrovo sarà sabato 4 marzo alle ore 15.00 in via Europa (zona ex farmacia) per poi sfilare per le vie del paese.