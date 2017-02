Twiggy, gli appuntamenti del fine settimana

Ian Fisher

Gli appuntamenti al Twiggy di questa settimana:

Venerdì 10 febbraio c’è Trashmilano- Dj set a cura di DJ Brega (trash, rock, pop) ore 21:30, ingresso libero. Trash Italian Flow, Rock, happy music, demenziale, anni ’80 e ’90, hit,commerciale, Dance e tutto ciò che meno vi sareste aspettati, sarà il condimento delle notti all’insegna dell’armata del vinile.

Sabato 11 febbraio appuntamento con “Get Down on” al Twiggy Varese – dj set a cura di DJ Vigor (hip hop) + special guest Simone Giudici.

Sull’onda del successo della serie “The Get Down” prodotta da Netflix, Dj Vigor propone una serata in cui ripercorrere la storia musicale dell’HIP HOP. Un viaggio che inizia nel Bronx (NY) a inizio anni ’70 con sonorità disco-funk, che passa per la musica elettronica attraversando e contaminando tutte le culture del mondo per arrivare ai giorni nostri.

Domenica 12 febbraio in concerto Ian Fisher (USA, indie, coutry, folk) ore 21:30, ingresso libero. Ian Fisher è un cantautore prolifico e un musicista itinerante, con più di mille canzoni e altrettanti concerti all’attivo. È nato e cresciuto in una fattoria del Missouri (Stati Uniti), ma a ventun anni si è trasferito in Europa, dove si è stabilito. La musica di Ian Fisher è un amalgama unico delle sue radici legate al country-folk americano e del suo approccio europeo ai ritmi e alle melodie, talvolta ruvido, talvolta accattivante. È un musicista senza patria del mondo contemporaneo. Rintracciare ed elencare tutte le canzoni incise da Ian, o le rassegne alle quali ha partecipato, è praticamente impossibile: tra composizioni giovanili, collaborazioni con numerosi artisti europei, singoli ri-editi in varie versioni e sempre nuovi inediti in produzione, si supera abbondantemente il migliaio di brani. Lo stesso dicasi per i concerti e i festival in giro per l’Europa e per il mondo ai quali Ian prende parte senza sosta da più di dieci anni.

Koffer, uscito il 18 novembre 2016 sotto la neo nata etichetta Rocketta Records in Italia, è l’ultimo album di Ian Fisher in ordine di tempo, preceduto da Nero del 2016, Anchor & Ship del 2011, Viennayou white moon del 2009, solo per nominarne alcuni. La natura girovaga di Ian Fisher e la sua passione per la strada lo portano a muoversi in continuazione, da una città all’altra, da un concerto all’altra.