Ubriaco dà in escandescenze in un bar, arrestato

Carabinieri Arona Lago Maggiore

Nella sera di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Arona hanno tratto in arresto C.M., classe 1975, di Novara, pregiudicato, resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo infatti, poco prima, era entrato palesemente ubriaco all’interno del bar “L’esattoria” di Arona, dove aveva iniziato a molestare gli avventori: veniva così richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto, sono state subito oggetto delle “attenzioni” dell’uomo, ormai fuori controllo, ricevendo insulti, spintoni e pugni.

Bloccato e dichiarato in arresto, l’uomo è stato portato in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo l’udienza di convalida, svoltasi nella mattinata odierna, per l’indagato è stato disposto l’obbligo di firma.