Umberto Smaila racconta la vita di una famiglia dopo l’esodo

Umberto Smaila foto wikipedia

“Il testimone che non ti aspetti”. Così la città di Somma Lombardo ha intitolato l’incontro pensato per il Giorno del Ricordo 2017: l’ospite particolare è infatti Umberto Smaila, noto come comico, attore e conduttore tv sbarazzino, che però ha anche molto raccontare sul dramma dell’esodo, essendo figlio di genitori fuggiti da Fiume.

Smaila (foto: wikipedia) è nato a Verona, ma la sua famiglia ha radici ben piantate nella città di Fiume, quella città che si studia sui libri di storia (per l’effimero “Stato libero di Fiume” e per i legionari di D’Annunzio) e che oggi anche molti italiani conoscono con il nome croato di Rijeka (che in serbocroato vuole dire fiume). I genitori di Smaila “esodarono” a Lucca prima e poi a Verona, per stare più vicini al confine: a differenza di altre famiglie – che troncarono ogni rapporto con le terre d’origine, preferendo preservare il ricordo intonso – gli Smaila frequentarono sempre fin dagli anni Cinquanta la città del Quarnaro (questo il nome della regione di transizione tra Istria e Dalmazia), a suon di viaggi a bordo prima di una Fiat 600 e poi di una 1100.

Umberto Smaila sarà a Somma lunedì 13 febbraio, nella Sala Consiliare, alle 18. L’incontro saerà presentato e introdotto da Marco Fornasir, presidente degli Amici Triestini di Milano.