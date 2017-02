Un altro incendio nella raffineria Eni di Sannazzaro

Nuovo incidente nella raffineria Eni di Sannazaro, alle porte di Pavia. Intorno alle 8.30 di domenica 5 febbraio un forte boato ha riecheggiato nell’area, accompagnato poco dopo da una forte colonna di fumo nero (foto Twitter/@9step4).

Scrive l’emittente TelePavia:

L’incendio, secondo le prime informazioni sommarie, si è sviluppato all’isola 7. Sul posto i Vigili del Fuoco interni e le forze dell’ordine. Per ora non è scattato nessun piano di emergenza interno. Pare non ci siamo operatori coinvolti.