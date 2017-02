Un blog e incontri pubblici, Progetto Concittadino rilancia

Progetto Concittadino, l’associazione nata dalla lista civica che ha sostenuto Davide Galimberti portando Dino De Simone in giunta ed Enzo Laforgia in consiglio comunale, è in partenza con due grandi novità.

Giovedì mattina il consigliere comunale rappresentante dei “Concittadini”, Enzo Laforgia, e la responsabile organizzativa Francesca Coffano hanno presentato due iniziative, affiancati da Barbara Cirivello e Rossana Chiodi

Il Blog Concittadino: più che un sito, il punto di raccolta delle idee, dove approdare per essere sempre informati sulle attività. L’indirizzo é progettoconcittadino.it e sará sempre in collegamento con la pagina Facebook @progettoconcittadino.

“10×9=Varese“: un ciclo di nove incontri, ognuno con uno dei nove assessori della Giunta Galimberti, che risponderanno a 10 domande dei Varesini. Il primo si terrá mercoledì 22 febbraio alle 20 e 30 nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense.

seguono aggiornamenti