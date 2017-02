Un concerto per ricordare don Lolo

don isidoro meschi

In occasione dell’anniversario della morte di don Isidoro (ucciso il giorno di San Valentino di 26 anni fa da un ragazzo che stava aiutando) la il corpo musicale della Pro Busto organizza un concerto in sua memoria all’interno della basilica di San Giovanni. L’appuntamento è per sabato 18 febbraio alle 16 con la direzione del maestro Franco Conetta.