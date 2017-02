Un convegno sull’affido

Foto varie

«Comunità e affido familiare. Promuovere la partecipazione delle famiglie e della comunità nell’affido familiare»: è il titolo del convegno in programma domani mattina (sabato 25 febbraio) alla Camelot-3SG in via Sottocorno 5. Si tratta dell’appuntamento finale delle serie di eventi, organizzati dall’assessorato ai Servizi sociali, per promuovere il progetto triennale di cui Gallarate è capofila ed è partner con le cooperativa “La Casa davanti al Sole” di Venegono Inferiore e “NaturArt” di Gallarate.

L’incontro è previsto con inizio alle 10. Questo il programma.

Ore 10 della mattinata – intervento dell’assessore al Welfare Francesco Liccati; a seguire intervento degli operatori comunali, referenti del Servizio Affido: “Servizio AFFIDI- esperienze diverse, normative e prospettive”.

Ore 10.40 intervento sul tema “l’affido partecipato” della dottoressa Stefania Capelli, psicologa alla cooperativa sociale “La Casa davanti al sole” di Venegono Inferiore.

Ore 11 Intervento dell’assistente sociale Valentina Calcaterra e della dottoressa Maria Luisa Raineri, docenti all’Università Cattolica di Milano e autrici del libro “L’affido partecipato nelle voci dei protagonisti”.

A seguire testimonianze di alcune famiglie affidatarie e affidanti, con l’intervento di figli naturali e ragazzi affidati.