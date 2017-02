Un corso gratuito per insegnare la Storia della Resistenza ai docenti

Un corso per ripassare – o forse conoscere approfonditamente – una parte della storia italiana che rischia di rimanere schiacciata tra l’attualità e i ricordi, e che prima ancora di essere stata approfondita è stata oggetto di opinioni contrapposte: la Resistenza.

A farlo, è la sezione di Varese “Comandante Claudio Macchi” di Anpi organizza, alla Cooperativa di Biumo e Belforte di varese, un corso Gratuito sulla Storia della Resistenza, rivolgendosi in particolare a chi questa storia avrà il compito di trasferirla alle nuove generazioni: i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il corso, in collaborazione con l’Istituto di Storia contemporanea “P. A. Perretta” di Como e VareseCorsi si svolgerà nella sede della Cooperativa di Biumo e Belforte in via Belforte 165 a Varese ogni mercoledì dalle 17 alle 19, nei giorni 8, 15, 22 e 29 marzo e 5 aprile 2017.

L’8 marzo l’incontro si intitolerà “La Resistenza nel contesto europeo, settant’anni dopo” a parlarne sarà Robertino Ghiringhelli, docente di storia contemporanea all’Università Cattolica di Milano.

L’incontro del 15 marzo parlerà della “Resistenza a Varese e provincia” e sarà tenuto da Enzo Laforgia, docente di Storia e filosofia al Liceo Classico Cairoli Varese e presidente dell’ Istituto Varesino “Luigi Ambrosoli” per la storia dell’Italia contemporanea e del movimento di liberazione.

Il 22 marzo si parlerà di “Resistenza e Letteratura” con Elisabetta Lombi, docente di Storia e filosofia al Liceo Scientifico Giovio di Como, e vicepresidente dell’Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta” di Como.

Il 29 marzo sarà la volta di “Resistenza e Cinema” con Giuseppe Calzati, presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta” di Como.

Il ciclo sarà concluso con l’incontro “Didattica della Resistenza” tenuto da Patrizia Di Giuseppe, direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta” di Como.

Le iscrizioni si raccolgono via email all’indirizzo della Sezione ANPI (anpivaresesezione@yahoo.it) oppure attraverso VareseCorsi ‐ Il Cavedio, piazza Motta 4 Varese (il Regolamento dei corsi culturali è all’indirizzo http://www.varesecorsi.net/culturali.html)