In autunno Varesenews compie 20 anni. Festeggeremo con diverse iniziative legate ai nostro lettori, ma non solo.

Abbiamo deciso di realizzare un film sul mondo di Internet. Per questo progetto cerchiamo un regista con esperienza che sappia guidare questa avventura. Un lavoro che durerà alcuni mesi.

Nei giorni scorsi abbiamo lanciato il bando/concorso per creare il logo di questi 20 anni di VareseNews. Ora presentiamo il bando per trovare il regista del film. L’opera andrà a ripercorrere come la rete ha modificato la nostra vita e quali sono stati i cambiamenti che il digitale ha portato nella nostra quotidianità in questo lasso di tempo. Per farlo, si avvarrà prevalentemente di contributi video che arriveranno direttamente dai cittadini (un po’ sul modello di Italy) che saranno raccolti nei prossimi mesi. L’obiettivo è arrivare alla distribuzione nelle sale cinematografiche e in home video. Ma per coordinare tutto vogliamo trovare un regista.

Il bando, indetto da Varese Web srl (società editrice di VareseNews), prevede un contratto di 10.000 euro che si aggiungono al budget disponibile per la realizzazione del film. Al regista sarà affidato il coordinamento dell'intero progetto. La produzione del docufilm verrà realizzata con la collaborazione di una casa di produzione con cui è già stato avviato il percorso.

Per partecipare al bando è necessario avere una provata esperienza nel mondo dell’audiovisivo e del montaggio, e un proprio punto di vista sul mondo digitale, visibile attraverso lavori già realizzati che devono essere segnalati nella scheda di iscrizione. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 31 marzo e l’annuncio del regista selezionato sarà dato a Varese intorno alla metà di aprile. Tutte le info sul bando e sulla selezione si possono consultare sul sito www.20anni.net.

«Questi 20 anni di attività non sono un traguardo ma un giro di boa con una forte visione di quello che vuole essere il futuro – spiega Marco Giovannelli direttore di VareseNews -. La nostra storia è corsa parallela a quella della diffusione della rete e all’avanzare dell’uso della tecnologia. Così abbiamo pensato di raccontare tutto questo. E abbiamo scelto di farlo tramite un film. Una storia i cui protagonisti saranno gli italiani e non Varesenews. Il film sarà fatto principalmente con i video dei cittadini. Internet, con le connessioni perenni, con le condivisioni, è sicuramente tra i principali protagonisti delle svolte di questi 20 anni. Sono state aperte porte, si sono messi in connessione mondi e realtà che altrimenti non avrebbero trovato un dialogo. Sono nate opportunità di ascolto e di confronto, sono cresciute occasioni di scambio, di conoscenza, di crescita, che hanno fornito al mondo intero nuove strade da percorrere. Per questo, oggi, non proponiamo un prodotto finito, ma lo vogliamo costruire passo passo insieme a loro, per tutto l’arco dell’anno, insieme a coloro che vorranno far parte di questo progetto».