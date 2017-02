Un finissage per concludere il Progetto in Rosso

Foto varie

Inaugura, a cura di Tiziana Pella e con il testo critico di Massimo Squillario, il finissage conclusivo di Progetto in Rosso full of life, con Grazia Giani e Cassandra Wainhouse.

Il curatore d’arte Tiziana Pella appronta per Cassandra Wainhouse e Grazia Giani un finissage idealmente conclusivo del percorso “Progetto In Rosso” avviato a novembre in prossimità della giornata nazionale contro la violenza sulle donne.

Il finissage sarà sabato 11 Febbraio dalle 18.30 alle 20 e saranno presenti le Artiste presso il sito di Viale Ugo Maspero 8.

L’evento è occasione per le due artiste di aggiungere un tassello locale alla Women’s March, movimento nato da alcune donne hawaiane due giorni dopo l’elezione di Trump e che ha velocemente raggiunto una dimensione tale da non poter essere ignorato. La marcia del 21 gennaio su Washington (ma anche a New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Tokyo, Sidney, Parigi) si è caratterizzata dalla presenza di migliaia e migliaia di cappellini rosa con due punte, a simboleggiare le Pussy-cats (uno dei tanti commenti dispregiativi del tycoon sulle donne verteva sul termine pussy, che nello slang indica anche vagina).