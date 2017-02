Un flash mob per sostenere l’allattamento al seno

Foto varie

Doppio flashmob davanti agli uffici postali in provincia, per rilanciare il diritto delle mamme ad allattare anche in ambienti pubblici

L’appuntamento è per sabato 11 febbraio, promosso dall’associazione M.A.M.I. (Movimento Allattamento Materno Italiano). Perchè davanti alle Poste? La protesta con flash mob si collega all’episodio che ha visto una mamma allontanata da un ufficio postale di Biella perché impegnata ad allattare al seno il suo bambino.

Dopo la prima protesta a Biella, il flash mob diventa nazionale all’11 febbraio 2017: “moltissime mamme – promette il Mami – si ritroveranno per nutrire amorevolmente i propri piccoli per difendere il diritto di allattare nei luoghi pubblici”. Il flash mob si terrà in contemporanea nazionale dalle 17 alle 18,30: “donne e mamme di tutta Italia si riuniranno per far sentire la propria voce ed esporre le proprie idee in merito al diritto di poter allattare ovunque, senza alcun genere di limite e tabù culturale e sociale, senza offese e discriminazioni”.

In provincia di Varese il flash mob si terrà a Malnate e a Gallarate. Per informazioni: 334.1195625