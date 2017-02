“Un governo contro i tassisti e per le multinazionali”

È tra i sostenitori della protesta delle auto bianche, in una doppia veste: Giuseppe De Bernardi Martignoni è tassista, ma è anche consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

(nella foto: Martignoni in campagna elettorale del 2016)

Ed è nella veste di esponente politico che, aderendo alla protesta, lancia strali contro il governo Gentiloni: «Questa furbata è l’ennesima dimostrazione che è un governo di sinistra attento più alle esigenze delle multinazionali che a quelle degli italiani» attacca Martignoni. «Tanto più che Uber è un servizio che non è neppure più economico per chi lo usa, come spesso fanno credere».

Martignoni rivendica invece la scelta dei partiti della destra a favore della regolamentazione del settore: «Lega Nord e Fratelli d’Italia si sono opposti a questa scelta, noi stiamo dalla parte degli italiani e delle regole, non dalla parte delle multinazionali».