Un incontro pubblico per la Ciclo Metropolitana Saronnese

Quanta ciclabile abbiamo perso?

“CMS: Ciclo Metropolitana Saronnese” è un progetto sviluppato da 11 Comuni del saronnese che insistono su quattro diverse province nell’ottica di affrontare insieme il tema del miglioramento ambientale attraverso un programma di mobilità sostenibile condiviso.

Il progetto è stato presentato al Ministero dell’Ambiente per la partecipazione al bando di finanziamento del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” e verrà illustrato alla popolazione giovedì 23 febbraio alle ore 21 presso l’Auditorium Aldo Moro a Saronno, in viale Santuario 15.

I Comuni di Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Gerenzano, Origgio, Rovellasca, Rovello Porro, Solaro, Turate e Uboldo e i partner Consorzio Parco del Lura, FLA Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Ordine degli Architetti di Varese e FN Mobilità Sostenibile presenteranno le azioni che intendono realizzare, in sinergia tra loro e con le realtà del territorio, anche alla luce delle opportunità offerte dalla sharing economy, per ottenere una maggiore efficienza ed efficacia nella risoluzione delle problematiche ambientali e di mobilità del territorio.

La presentazione seguirà il seguente programma:

Saluti del Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli

RELATORI:

– Dario Lonardoni, Assessore Lavori Pubblici Comune di Saronno

– Adriana Gulizia, Responsabile di Servizio Comune di Saronno

– Giovanni Alberio, FN Mobilità Sostenibile Srl EVAI

– Fabrizio Piccarolo, Direttore FLA Fondazione Lombardia per l’Ambiente

– Laura Gianetti, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Varese

Conclusioni e dibattito.