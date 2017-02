musica generica

Un “mistico errante in viaggio con Leopardi” alla Cuac: Angelo Maddalena accompagna in un percorso di canzoni, ballate, poesie musicate, aneddoti e brevi monologhi.

L’appuntamento è per venerdì 24 marzo, al circolo della Cuac (via Torino 64, accesso anche da via Checchi): dalle 19:30 aperitivo, dalle 21 il “mistico errante”.

Un percorso di canzoni e ballate, poesie musicate e luoghi attraversati…intervallati da brevi monologhi e aneddoti, una forma di teatro canzone che da Jannacci risale ai cantastorie siciliani e ritorna al futuro, all’oggi, interpretando storie di oggi: personali e collettive, giocose e politiche, con autoironia e comicità “involontaria”.

Angelo Maddalena si proietta in due nuovi progetti autoprodotti: In viaggio con Leopardi e In Trasimeno, due libri illustrati che vorrebbe far uscire entro maggio per partecipare alla fiera del libro autoprodotto Liber extravagante, con base a Milano (fine settembre) ma a volte…vagante (metà maggio a Bologna). In Trasimeno è un progetto in parte avviato nel cd Mistico errante che contiene due canzoni ispirate al Lago Trasimeno e un contributo alla produzione dell’Osteria Rosso di Sera di Federica Trovati. E per Leopardi…sta chiedendo una partnership a una serie di librerie e biblioteche, ma anche chi volesse sostenere l’autoproduzione, come per gli ultimi cd e libri autoprodotti di Angelo, può preacquistare a partire da marzo copie dei nuovi progetti…che Angelo comincerà a promuovere nei concerti e negli spettacoli a partire da fine febbraio (l’obiettivo sarebbe quello di far uscire il Viaggio con Leopardi entro la metà di maggio)