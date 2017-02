Un piano della Comunicazione per far crescere il “brand Varese”

Il Comune di Varese, nell’ambito delle linee strategiche di mandato relative all’incremento della partecipazione dei cittadini e del nuovo rapporto tra varesini e comune, si doterà del primo Piano di Comunicazione dell’ente, ai sensi della Legge 150 del 2000. «Uno strumento indispensabile che fino ad oggi era mancato a Palazzo Estense - spiegano dall’amministrazione comunale -. L’obiettivo primario sarà quello di creare una strategia per la creazione e la diffusione del “Brand Varese” per una città che si fa conoscere oltre i propri confini e in Europa, diventando una calamita in grado di attrarre investimenti. Questo anche in ottica del progetto dell’Human technopole che si sta realizzando a due passi da Varese dal quale la nostra città deve essere capace di raccogliere la sfida per il futuro».

«Oggi la comunicazione è fondamentale per essere competitivi con gli altri territori – dichiara Francesca Strazzi, assessore con la delega alla Comunicazione -. Chi riesce a raccontare meglio le bellezze e le risorse del territorio riesce ad attrarre maggiori opportunità per l’intera comunità. Vogliamo veramente, anche attraverso la comunicazione oltre che all’azione amministrativa di cambiamento, aprire la città all’Italia e all’Europa per renderla sempre meno chiusa nei propri confini».

Uno dei passaggi fondamentali che dovranno essere studiati nel Piano di Comunicazione è la definizione del Brand “Varese”. L’amministrazione ha infatti considerato prioritario lavorare sul rilancio generale della città anche sotto l’aspetto comunicativo che possa esaltare le peculiarità del territorio e farlo conoscere oltre i confini cittadini attraverso un processo di comunicazione al passo con i tempi e altamente professionale: «Questo anche per far sì che attraverso la promozione territoriale possano giungere in città investitori e nuovi capitali per il rilancio economico e occupazionale della città. Questo percorso si intreccia anche con il recente Piano per il rilancio turistico che necessariamente dovrà avere un seguito comunicativo di grande slancio».

«In questo senso nella delibera recentemente approvata dalla Giunta sono state definite le Linee guida relative alla comunicazione dell’attività istituzionale del Comune di Varese – proseguono dal Comune -. Le linee guida dettano i parametri di cui si dovrà dotare il Piano di comunicazione che sono: la definizione degli obiettivi, lo studio della strategia per far sì che l’azione di governo sia comunicate efficacemente all’esterno, l’ascolto e il confronto con i cittadini, un’organizzazione migliore della comunicazione sia interna che esterna. Infine il Piano della Comunicazione che il Comune si prepara a redigere conterrà anche le indicazioni per consentire un monitoraggio costante dei risultati ottenuti. In questo senso l’efficacia della comunicazione dell’Ente sarà valutata anche dai cittadini stessi che potranno indicare al Comune in che cosa si deve migliorare. Per la costruzione di questo primo fondamentale Piano della Comunicazione il Comune di Varese, non avendo al proprio interno figure professionali in grado di predisporre un documento di questa portata ed efficacia, ha pubblicato un bando pubblico per l’individuazione di un professionista che avrà anche il compito di monitorare gli sviluppi del piano e aggiornarlo nel tempo».