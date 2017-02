Un pomeriggio di apertura per gli sportelli dell’ anagrafe

Il Comune di Varese ha deciso di aprire gli sportelli degli uffici anagrafe anche un pomeriggio alla settimana per meglio rispondere alle diverse esigenze dei varesini che chiedono di poter avere una piena fruibilità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Dal primo marzo chi la mattina non può recarsi in Comune, potrà così fare affidamento sul pomeriggio settimanale di apertura: il lunedì infatti lo sportello non sarà più aperto di mattina ma di pomeriggio.

I NUOVI ORARI DELL’ANAGRAFE

Dal 1 marzo 2017 gli uffici Anagrafe e Stato Civile rimarranno aperti al pubblico il lunedì pomeriggio dalle 13,15 alle 18,00, dal martedì al venerdì dalle 8.15 alle 13,10 ed il sabato dalle 8,15 alle 12,00.

Resta invariato come sempre il giorno di chiusura del mercoledì dello Sportello iscrizioni anagrafiche Cambi di via: questo per consentire ai dipendenti degli uffici anagrafe di svolgere attività di back office.