Un questionario per ascoltare i cittadini sulla nuova biblioteca

Foto di Cairate e Bolladello

La biblioteca di Cairate – rinnovata negli spazi, negli orari – chiede ora agli utenti di valutare i servizi e fare nuove proposte. La biblioteca al monastero è stata aperta da tre anni e al primo gennaio è stato introdotto anche un nuovo orario sperimentale di apertura e pianificato un riallestimento degli spazi in un’ottica di miglioramento dei servizi esistenti

«Da circa tre anni la biblioteca si è trasferita nella nuova sede e ora è il momento di avviare una fase strutturata di ascolto degli utenti» dice il Sindaco Paolo Mazzucchelli. «Vogliamo racco gliere spunti utili per migliorare il servizio e riteniamo che il modo migliore per farlo sia quello di chiedere direttamente ai cittadini».

La Biblioteca di Cairate chiede una risposta attiva da parte dei cittadini, attraverso l’utilizzo di un questionario di facile lettura, articolato attraverso una serie di domande a risposta multipla ed aperte con il quale si chiede a tutti, iscritti e non, di dare un giudizio e di fare delle proposte sui servizi offerti dalla biblioteca e sulle iniziative culturali del Comune.

«Il nostro obbiettivo – spiega l’Assessore alla Cultura Anna Pugliese – è quello di creare uno spazio di svago, di cultura e informazione dove potersi esprimere liberamente, un modo di avvicinarsi alle esigenze della popolazione, in un’ottica di scambio e crescita per poter sfruttare al meglio i servizi del Comune ed alimentare la cultura grazie anche a una sempre maggiore integrazione dei servizi con quelli offerti dalla rete di biblioteche rappresentata dal Sistema Bibliotecario Panizzi di Gallarate che ha appena preso in gestione la nostra biblioteca».

È questione di pochissimo. Il modulo cartaceo è già disponibile presso la biblioteca ed una volta compilato potrà essere imbucato presso le apposite urne allestite sia in biblioteca che in municipio.

Il questionario è anonimo e i dati anagrafici richiesti serviranno unicamente a fini statistici.