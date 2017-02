Un sostegno all’ippoterapia da parte delle donne della caserma Ugo Mara

Foto varie

Un’importante iniziativa di solidarietà ha animato il 1 febbraio la Base del Comando multinazionale di Solbiate Olona il NATO Rapid Deployable Corps Italy.

I protagonisti della giornata sono stati il “NRDC-Italy Women’s International Club (NIWIC)” e la Società agricola “La Stella”, che ha ricevuto un contributo, finalizzato al potenziamento delle attività di riabilitazione equestre, avviate già nei primi anni Novanta e quotidianamente svolte, presso il Centro Ippico legnanese “La Stella”, per i diversamente abili.

Il NIWIC, club internazionale animato dalle coniugi e dal personale femminile in servizio presso NRDC-Italy, organizza regolarmente eventi di raccolta fondi, finalizzati ad iniziative benefiche e di solidarietà.

Questa raccolta di fondi in particolare, ha avuto luogo alcuni giorni prima di Natale, quando il NIWIC ha organizzato l’annuale mercatino natalizio ed una lotteria solidale, il cui ricavato è stato destinato a “La Stella” – il cui Centro Ippico è affiliato all’Associazione Nazionale Italiana della Riabilitazione Equestre (A.N.I.R.E) – quale tangibile contributo al suo impegno nelle attività di ippoterapia.

Nel corso della cerimonia – organizzata oggi nei locali del Circolo Sottoufficiali della Caserma “Ugo Mara” – è intervenuto il Comandante, Generale di Divisione Roberto Perretti che ha evidenziato come l’iniziativa odierna rappresenti la conclusione ed il successo di un processo avviato e condotto dal NIWIC nel mese di dicembre, con la raccolta di fondi. L’iniziativa ha concluso formalmente tale processo, con la consegna ad Astrid Mazza ed a Simona Andolfatto – rappresentanti de “La Stella” – di un simbolico assegno, recante la cifra dei 6000 euro, raccolti a Natale ed ora devoluti.

La somma verrà utilizzata dal Centro Ippico “La Stella” per le sue attività di riabilitazione equestre, ovvero l’insieme di interventi terapeutici e riabilitativi diretti a soggetti affetti da deficit fisici, psichici o sensoriali. L’ippoterapia in generale, come sistema di attività ludiche, ricreative ed educative – largamente impiegata con i bambini – punta al recupero funzionale dei soggetti interessati e migliora la loro qualità di vita. Il NIWIC si conferma per la forza di un impegno tutto “al femminile” e per la sua vocazione solidale nonché per l’attenzione cpstante alle esigenze ed alle iniziative del territorio che circonda la sede del Comando NRDC-ITA.