Un tè letterario con il Notaio libertino di Olonia

biblioteca gallarate 2012

Riprendono i “Tè letterari” in biblioteca. Nella sala di piazza San Lorenzo, sabato 11 febbraio alle 15, sarà ospite l’autore Mario Alzati con il suo secondo romanzo: “Il notaio libertino di Olonia”.



Una accattivante storia ambientata nel territorio della nostra provincia degli anni ’40 del secolo scorso, dove l’intreccio tra realtà storica e accadimenti inventati corre lungo tutte le pagine per giungere alla rivelazione finale che chiarisce tutti i misteri…!

Mario Alzati è autore di pubblicazioni di storia locale e del romanzo “Le morose del segretario del fascio di Olonia”. Si cimenta per la seconda volta come narratore impegnato a raccontare, in un contesto storico veritiero, vicende ambientante nella profonda provincia lombarda.

L’ingresso è gratuito e alla fine dell’incontro si può gustare tutti insieme tè e biscotti offerti dalla Biblioteca.