Un agguato in mezzo alla strada per aggredire il suo avvocato

Un vero e proprio agguato è quello in cui è caduto un avvocato di Gallarate, aggredito e mandato in ospedale da un suo cliente.

Erano da poco passate le 19.30 quando l’uomo di 66 anni è uscito dal suo studio, è salito in auto e si è messo in viaggio. A quel punto è scattato l’agguato: l’aggressore ha fermato il veicolo in Piazzale Europa, saltando sul cofano e danneggiando con calci e pugni il parabrezza. Ha poi sfondato il finestrino, trascinando fuori dall’abitacolo la sua vittima e continuando ad infierire sulla strada.

Solo a questo punto alcuni passati sono riusciti ad intervenire, allontanando l’aggressore e accompagnando il legale in un bar poco distante nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’uomo infatti sanguinava copiosamente per causa sia delle botte ricevute che per i vetri dell’auto, sopra i quali era stato trascinato. Ma neanche all’interno del locale è stato al sicuro. L’aggressore in preda ad un secondo raptus ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale, riuscendo nuovamente a mettere le mani sull’uomo e picchiandolo ancora.

Le gocce di sangue all’esterno del locale

Nel frattempo altri passanti avevano già chiamato la centrale operativa del 112 che ha mandato sul luogo tutte le forze disponibili nell’area: Polizia Locale e di Stato e Carabinieri. L’avvocato è stato medicato sul posto dal personale di un’ambulanza e poi è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Gallarate. Anche l’aggressore è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e anche lui è stato portato al Pronto Soccorso ma in codice verde.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni l’aggressore lamentava presunti torti subiti a causa -a suo dire- del legale ed è proprio per questo che si era presentato già nel primo pomeriggio alla porta dello studio legale.