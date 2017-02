Un weekend dai tanti colori

spezie

Ecco gli appuntamenti di questo fine settimana. Le previsioni annunciano cielo sereno, di quelli che fanno venire voglia di fare un giro tra i sentieri o per la città. I teatri vi aspettano il sabato sera, così come i locali di musica live. Le mostre non mancano. Scegliete quindi, l’evento che vi piace di più.

METEO – Weekend con il sole in provincia. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino sabato 18 e domenica 19 febbraio il tempo sarà bello, ma le temperature non saliranno.

MERCATINI, INCONTRI ED EVENTI

Varese - Da sabato 18 febbraio a domenica 19 febbraio, dalle 9 alle ore 20.00 nel Centro storico (via Marconi, piazza Marsala, piazza Battistero e piazza San Vittore) c’è il Paese dei Sapori. Tra le bancarelle si potranno trovare prodotti alimentari locali, regionali e italiani: dalle specialità del nostro territorio e della Lombardia passando dalla Toscana e fino al Trentino.

Sabato in piazza Monte Grappa invece, c’è il Mercatino Francese.

Malnate - il mercatino dei “Rob vecc” è per domenica in piazza delle Tessitrici.

Ispra – Sabato 18 febbraio, alle 21, c’è la premiazione del concorso di sceneggiatura del Concorso Internazionale del cinema povero. In sala Serra.

Gallarate – Continua Filosofarti. Sabato 18 febbraio, in apertura di festival, Luca Mercalli in un appuntamento promosso da Legambiente rifletterà sul “valore della responsabilità per un pianeta sostenibile”. Il 19 Paolo Cattorini terrà una lectio magistralis su “Le virtù e l’etica della vita”.

Cassano Magnago – Domenica 19 febbraio Villa Buttafava ospiterà la quindicesima edizione di “Sposi in Villa”, la fiera esclusiva per il matrimonio.

Dall’abito da sposa alla luna di miele, dalla musica ai fiori, senza dimenticare il catering, le foto, le bomboniere e molto altro: domenica 19 febbraio, dalle 14 alle 19.30, a Villa Buttafava di Cassano Magnago i futuri sposi potranno trovare una panoramica esclusiva di tutto ciò di cui hanno bisogno per organizzare al meglio il giorno più bello della loro vita. L’ingresso è libero e gratuito.

EVENTI PER BAMBINI

Varese - Sabato pomeriggio l’autrice Ilaria Mattioni incontra i bambini dai 9 anni in su. Alle ore 15.30 alla biblioteca dei ragazzi di via Cairoli 16.

Inarzo – All’Oasi Zegna, domenica, alle 14.30 laboratorio per famiglie per scoprire i segreti del mondo alato, all’Oasi Lipu Palude Brabbia, via Patrioti 22, 10 euro. Prenotazione allo 0332.964028.

Busto Arsizio – «Travestimenti ad arte» è il tema dell’incontro per bambini che si terrà domenica alle 15.30 alla civiche raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna in piazza Vittorio Emanuele II 3, 0331.390242.

Busto Arsizio - Per bimbi da 4 a 10 anni al Teatro San Giovanni Bosco «Il gigante di ghiaccio» di Francesco Colosimo, con la compagnia Respira forte di Magenta. Via Bergamo 12, ore 15 e 17, 4 euro, info 347.6437041. Appuntamento per domenica.

CONCERTI E MUSICA LIVE NEL FINE SETTIMANA

Varese - Al Twiggy Cafè si inizia venerdì sera con il Dj Set The Bad & The Ugly e le atmosfere anni ’80. Sabato c’è Missin Red che propone un dj set dal gusto ricercato e trascinante mentre domenica sera si chiude il fine settimana con duo Cesare Nolli & Gnola, per una serata in blues.

Albizzate - Al The Family sabato sera c’è un tributo a Francesco Guccini. Dalle 22, come sempre ingresso libero.

Busto Arsizio – Al Circolo Gagarin sabato ci sono gli Aftersalsa, gruppo brianzolo che suonerà sabato sera, “una new wave oscura e piena di sintetizzatori”. Domenica 19 febbraio invece si proietta “Quale Petrolio?”, un documentario girato in Italia sui costi ambientali e sociali derivanti dall’estrazione di idrocarburi nel nostro paese.

Busto Arsizio – Domenica al Millenote di via Pozzi 5 il gioioso swing italiano e americano degli anni 30 e 40 con Davide Facchini e Anita Camarella; ore 18.30, ingresso riservato ai soci.

Legnano - Appuntamento al Circolone, sabato sera con la serata “Un palco aperto contro il bavaglio”. Dalle 18 e sino alle 22 infatti, gli amici del circolo ma anche tanti ospiti e artisti si trovano per parlare, discutere fare musica e protestare contro la scelta dell’amministrazione comunale di spegnere la musica alle 22, impedendo quindi i concerti live. Tra i partecipanti: Jama Trio, Giuseppe Fiori, Paola Dilaila Colombo, RadiceTimbrica Teatro, Naima & Bolo (from The Black Beat Movement) ecc.

Legnano - A Legnano sabato sera abbiamo i New Trolls. Alcuni membri della formazione originale del gruppo saranno in concerto al teatro Galleria ,con i più grandi successi della storica band genovese e non solo.

Saronno - Venerdì sera c’è Fabrio Treves in concerto.

Nerviano – Stasera c’è il concerto dei Pay, la storica punk rock band del varesotto ha appena pubblicato il nuovo album, “Canzoni per gente che non si fa più” e stasera è l’occasione per ascoltarle dal vivo. Dalle 22.00 a La Meccanica.

SPETTACOLI TEATRALI

Gallarate - Stasera Max Giusti è in scena con “Pezzi da 90″. L’appuntamento è al Teatro Condominio, stasera, alle 21 con uno spettacolo dove racconta gli anni ’90 e non solo.

Varese - Maurizio Micheli arriva a Varese nei panni di attore e regista de «Il più brutto week end della mia vita». Con lui Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Appuntamento al Teatro di Varese, per sabato sera, alle 21.

Varese - Al teatro Santuccio invece abbiamo due appuntamenti. Sabato sera ci sono i Plateali con lo spettacolo “Gong”, una gara dove gli attori gareggiano uno contro l’altro. Appuntamento alle 21, ingresso 12 euro (10 ridotto).

La domenica invece, è dedicata ai più piccoli. In scena c’è il Teatro per Merenda alle 16 con “Tutti uguali, tutti diversi” con in scena due antropologhe un po’ clown che e un po’ narratrici.

Cassano Valcuvia - La stagione «Passi» del teatro Periferico porta in scena lo spettacolo «Perlasca. Il coraggio di dire no», di e con Alessandro Albertin. Giorgio Perlasca nell’inverno del 1944, nel corso della seconda guerra mondiale, fingendosi Console generale spagnolo salvò la vita di oltre cinquemila ebrei ungheresi strappandoli alla deportazione nazista e alla Shoah. Al teatro comunale di via IV Novembre 4, ore 21, biglietti 7/5 euro.

Cuasso al Monte – Francesco Pellicini è in scena con «Non ho tempo di prendere a schiaffi tutti» tra canzoni, cabaret e improvvisazioni. Sabato sera al Nuovo teatro di Cuasso al Monte, via Roma 4, ore 21, 12 euro.

Busto Arsizio - Al Teatro Sociale, domenica sera, c’è l’appuntamento per chi ama il tango. Sul palco Roberto Herrera e il Tango Company con lo spettacolo “El Tango”.

Saronno - Sabato c’è lo spettacolo di Alberto Patrucco con lo spettacolo “Sotto spirito”.