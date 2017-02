Un weekend di cultura e divertimento a Gallarate

orchidea d'oro Gallarate

Un fine settimana fitto di appuntamenti a Gallarate, che hanno portato in città centinaia di persone, per eventi di ogni genere e per ogni pubblico.

Sabato si è partiti al mattino con il primo evento di Filosofarti – la presentazione di una bella mostra ai licei – seguito nel pomeriggio dal primo degli incontri pubblici, quello con il metereologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli (vedi qui): la prima lectio magistralis è andata subito esaurita, con il Teatro delle Arti pieno fino all’ultimo posto.

In biblioteca invece, nella giornata di sabato, grande spazio è stato riservato al fumetto, linguaggio emergente, tra arte visiva e una vera nuova forma di letteratura: lo spazio è stato inaugurato dal sindaco Cassani ed è stato accompagnato anche dalla presentazione della nuova associazione Nekobus.

Filosofia e arte visiva non bastano? Ditelo coi fiori: il museo Maga ha aperto le sue porte all’estro dei fioristi d’Italia, con l’evento Orchidea d’Oro promosso in collaborazione con il DUC. Un appuntamento che ha attratto un pubblico molto variegato, accostando al museo di arte contemporanea molti cittadini.

Numerosi e partecipati anche gli altri appuntamenti del programma di Filosofarti (vedi qui): due mostre – grafica e fotografica – sono state proposte fin da questo weekend rispettiavamente da Vivere Crenna e dal fotoclub Il Sestante. La musica barocca è stata protagonista della lezione concerto coordinata da Carlo Bellora (a San Pietro, nella foto).

Mentre in serata Paolo Cattorini ha tenuto la qualificata lectio magistralis su le virtù e l’etica della vita, presso il nuovo spazio Civico 3.