Un weekend tra cinema e teatro

cinema film pellicole locandine

Andiamo a vedere una mostra? Uno spettacolo teatrale? o un concerto? Gli appuntamenti del fine settimana sono tanti e ce n’è per tutti i gusti. Ricordatevi che martedì è San Valentino e potete approfittare di questi sabato e domenica per sorprese romantiche.

METEO - Dopo l’allerta neve di venerdì, il weekend dell’11 e del 12 febbraio si annuncia grigio e con poche precipitazioni. Qui il meteo nei dettagli.

INCONTRI

VARESE - Torna la festa di Sant’Imerio, che da qualche anno è diventata la festa dell’olio varesino, ma anche dei pellegrini: il clou sarà l’11 e il 12 febbraio. Ecco il programma.

VARESE – Prendiamo un caffè insieme per ascoltare voci e opinioni del volontariato giovanile: è quello che succederà l’11 febbraio prossimo con il World Café (ore 15, spazi di VitaminaC via Brambilla 15 a Varese), grazie all’appuntamento di apertura di Lab 20.17, percorso in più tappe dedicato alle associazioni giovanili.

VARESE - Domenica mostra mercato dell’antiquariato e di articoli da collezione dalle 8.30 alle 18 nel centro storico.

CASCIAGO – La scuola dell’infanzia di Morosolo si prepara a festeggiare san Girolamo Emiliani, il santo a cui è intitolato l’istituto che ospita i bambini dell’asilo morosolese. Appuntamento domenica 12 febbraio con la santa Messa alle ore 10 a cui parteciperanno i bambini della scuola. Al termine della celebrazione, presso il centro parrocchiale di piazza Giovanni XXIII, la scuola offre a tutti un piccolo rinfresco.

CASCIAGO - Domenica passeggiata con i cani al Forcone del Diavolo, ore 9.30 alla stazione in via Manzoni.

ISPRA – Domenica 12 febbraio si terrà la presentazione del Premio Mario Berrino – Scrivi L’Amore, nella Cornice de la Tenuta La Quassa.

LAVENO MOMBELLO – Sabato 11 febbraio a “Il Libro” di Via Labiena 10 si terrà la presentazione del libro “Nuovi, delitti di lago”, un’antologia di racconti gialli ambientati sul Lago Maggiore.

LUINO – Domenica 12 febbraio la sezione CAI Luino propone una escursione con le ciaspole nel Parco Regionale del Veglia-Devero.

GORLA MAGGIORE - Alle 10 ritrovo di trattori e mezzi agricoli in piazza Martiri della Libertà, ore 11 messa e ore 12 benedizione e sfilata verso l’oratorio.

CLIVIO - L‘associazione Ivantus organizza per domenica 12 febbraio un momento di festa e di aggregazione con la “Fagiolata in piazza”, che si svolgerà a partire dalle 11.30 in piazza Mario Scarpazza. Per l’occasione i giovani di Ivantus prepareranno la loro specialità, i fagioli alle messicana.

SARONNO – Ritornano gli anfibi nel Parco Del Lura. Sabato 11 febbraio alcuni volontari si occuperanno dell’allestimento dell’area interna ed esterna, predisponendo gli acquari che successivamente ospiteranno le uova, le larve e i girini delle specie tipiche degli ambienti umidi e che saranno poi rilasciate nei siti da ripopolare. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, dalle 10 alle 16.

SARONNO – Sabato mattina, alle 11, ospiti al Giuditta Pasta le autrici Daniela Marinaro e Cristina Rota che presentano il loro nuovo libro “Le fiabe per costruire relazioni felici”.

BAMBINI

VARESE - Domenica, per la rassegna «Teatro per merenda», il Santuccio presenta uno spettacolo per i piccolissimi da 18 mesi a 3 anni, intitolato «Nannasi Nannano». Via Sacco 10, ore 11, 7 euro, prenotazioni info@teatrosantuccio.it.

VARESE – Laboratorio pratico di cucina per bambini dai 4 ai 12 anni dedicato ai dolci di San Valentino da regalare poi a mamma e papà. Al Magazzino in via Armellini 31 (zona Velate), 20 euro. Informazioni e prenotazioni al 340.7666909.

GAVIRATE – Fiabe e colori, un altro weekend con ReMida. Al Chiostro doppio appuntamento per sabato e domenica, quando ad attender grandi e piccoli ci sarà un laboratorio speciale.

GALLARATE – Per la rassegna «Teatro famiglia», va in scena al Teatro Condominio c’è «Clown Circus (ecco a voi Macci e Dodo)», di e con Antonio Casonato e Massimiliano Landolina. Alle ore 16.

FERNO – Domenica i bambini tra gli 8 e i 14 anni possono imparare a giocare a scacchi nell’aula didattica alle ore 15.

MUSICA

VARESE - Gli appuntamenti al Twiggy di questa settimana: venerdì 10 febbraio c’è Trashmilano- Dj set a cura di DJ Brega, sabato 11 febbraio appuntamento con “Get Down on” al Twiggy Varese, dj set a cura di DJ Vigor (hip hop) + special guest Simone Giudici e domenica concerto con Ian Fisher, cantautore e musicista.

VARESE – Domenica alla Vecchia Varese la musica celtica di tre affermati musicisti, i fratelli Sangineto (Adriano e Caterina) e Jacopo Ventura; via Ravasi 37, ore 20.30, ingresso libero, info 355.250502.

ALBIZZATE – Ad Albizzate a The Family questo week end ci saranno due concerti dal vivo: venerdì sera sarà la volta dei “Ropes Of Sand” mentre sabato sera sul palco del circolo albizzatese salirà “Bea Zanin”. entrambi gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito.

CLIVIO - Domenica, alle 17.30 nell’Auditorium dell’associazione, è in programma il concerto “Tra salotti e night club” con Giorgia Natale al flauto traverso e Marco Cristofaro alla chitarra.

BUSTO ARSIZIO - Il Circolo Gagarin ha appena compiuto un anno e continua la sua avventura con un fine settimana ricco di eventi. Venerdì serata di chiacchiere, sabato concerto di Any Other, band di Adele Nigro e domenica torna la roboante sfida tra giocolieri di parole, poeti, cantautori, autori autorizzati, narratori, scrittori.

BUSTO ARSIZIO – Sabato 11 febbraio alle 17.30 Moreno Delsignore sarà ospite per presentare una lezione-concerto dal titolo “I Colori della voce nel mondo pop e rock” alla Casa della Musica (Villa Ottolini-Tosi).

SARONNO – Sabato al teatro Giuditta Pasta c’è il concerto dei Sulutumana. Sul palco: Gian Battista Galli, Francesco Andreotti, Nadir Giori, Angelo Galli, Beppe Pini, Marco Castiglioni. Via Primo Maggio, ore 21, biglietti 15/12 euro, informazioni 02.96701990.

RESCALDINA – Sono i Gentlemen for a night gli ospiti musicali di sabato 11 febbraio a La Tela di Rescaldina. Il gruppo porta sul palco dell’osteria sociale di Strada Saronnese 31 l’energia del rock’n roll degli anni Sessanta.

TEATRO

VARESE - Torna il «Galà del sorriso» che l’ospedale Del Ponte organizza ogni anno per sostenere i suoi importanti progetti a favore dei bambini ospedalizzati. Appuntamento al teatro di Varese, sabato alle 19, ingresso 12 euro. Prevendite da Varese Dischi, Nau! Le Corti, Ninnamamma a Gavirate 0332.744805, in teatro 0332.247897, o al Ponte del Sorriso 0332.286946.

VARESE – Prosegue al Teatro “Mario Apollonio” Openjobmetis di Varese la rassegna teatrale “Pomeriggi Teatrali”: domenica 12 febbraio, alle 16.30 andrà in scena “Varietà contro il razzismo”, uno spettacolo della Compagnia Teatro Paravento di Locarno.

BESOZZO - Arriva a Besozzo «I due Cyrano», black comedy di Corrado Accordino, con Alfredo Colina e Alessandro Betti, una produzione La danza immobile/Teatro Binario 7. Al teatro Eleonora Duse, via Duse 12, ore 21, biglietti 12/6 euro.

MALNATE – L’Assessorato alle Culture, in collaborazione con la Parrocchia di Malnate e la Proloco, presenta la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo “Uomo e Galantuomo”, messa in scena dalla compagnia “Attori in Soffitta”, con la regia di Pasquale Belivacqua. Lo spettacolo avrà luogo sabato 11 febbraio alle 21.00, al Teatro dell’Oratorio San Martino.

CASSANO VALCUVIA - Al teatro Comunale di Cassano Valcuvia, questo sabato 11 febbraio alle ore 21.00, va in scena uno spettacolo multimediale che parla di eroi, partendo dal Classico Moby Dick e dalla figura del capitano Achab, il protagonista dell’opera scritta da Herman Melville nel 1851. – Leggete qui

CARDANO AL CAMPO - Venerdì 10 febbraio, alle 21, si apre la stagione teatrale ScenAperta Off di Cardano al Campo, con lo spettacolo “Mi sono fermata a Lady MacBeth -Eroine ed eroi shakespeariani per voce femminile”.

GALLARATE – “Nel mare ci sono i coccodrilli”, dall’Afghanistan al palco del Nuovo. Sabato al teatro di via Leopardi in scena Christian Di Domenico con un toccante ed essenziale spettacolo su un bambino migrante.

CASTANO PRIMO – Sabato Max Pisu è all’auditorium Paccagnini con «Recital», divertente monologo sul rapporto genitori-figli per smascherare (con l’aiuto di Tarcisio) le ipocrisie della quotidianità, riflettendo con ironia sul rischioso incrocio fra scuola, amicizie e adolescenza. Piazza XXV Aprile, ore 21, 15/11 euro,

CINEMA

Ecco le uscite al cinema per questo fine settimana, li trovate cliccando qui.

ARTE

MILANO - Affordable Art Fair la festa dell’arte contemporanea. Giunge alla settima edizione la fiera internazionale d’arte contemporanea a Superstudio Più di via Tortona. Anche Morotti Arte Contemporanea tra le oltre ottantacinque gallerie da tutto il mondo

MILANO - Tra musica e arte nelle opere di Adele Cossi. L’artista luinese presenta una mostra personale presso lo spazio di BIM Banca Intermobiliare

LUGANO - The First Family: la storia dei Kennedy per immagini. La galleria PhotoGraphicaFineArt dedica una mostra alla permanenza alla Casa Bianca della famiglia del celeberrimo presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy

VARESE - Diario poetico di un’artista: Nicoletta Magnani allo Spazio Lavit. Venerdì 10 febbraio, alle 18.30, in via Uberti, la presentazione del libro “Biannario” della cantante, musicista e pittrice varesina

GAVIRATE - Le illustrazioni da fiaba che sarebbero piaciute ad Andersen. Sabato alle 15.30 al Chiostro conferenza con Manuela Vasconi nell’ambito della mostra di Pinocchio di Ettore Antonini

VARESE - A Villa Baragiola si impara a litigare. Arriva in città la mostra interattiva per ragazzi dedicata a conflitti e litigi