Una cena con l’operetta per San Valentino

Varesevive organizza una cena di ‘San Valentino’ che si preannuncia davvero ricca di brio e da ricordare. ​Martedi, 14 febbraio, ore 20 presso la sede in via San Francesco 26, appuntamento con la grande musica e la buona cucina.​

Il titolo della serata è “A cena con Brio”, le più belle arie d’ opera e operetta per festeggiare insieme S. Valentino con il soprano Chiara Buttè, il tenore Massimiliano Di Fino, Chiara Nicora al pianoforte e le musiche di Puccini, Donizetti, Verdi, Lehar.

Musica e cucina unite in una serata tutta particolare e coinvolgente durante la quale arie e duetti spumeggianti si ispirano al tema della cena e della convivialità. E’ possibile prenotare entro l’11 febbraio. Il contributo per la partecipazione è di € 40. Per info: varesevive@gmail.com.