Una commedia di Woody Allen in scena per “Solbiateatro”

Nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Solbiateatro” sabato 25 Febbraio all’auditorium socio culturale.

Ospite della seconda serata di questa ottava edizione della rassegna, sarà la compagnia “La Creta” di Milano che propone il testo teatrale scritto da Woody Allen.

La commedia si intitola “Don’t drink the water” che, a dispetto del titolo in lingua inglese, è una commedia in lingua italiana tradotta e adattata per le esigenze nostrane.

Ambientato in qualche paese dietro la cortina di ferro, in piena guerra fredda, “Don’t drink the water” racconta le comiche peripezie della famiglia Hollander – padre nevrotico, madre assillantemente apprensiva e figlia in procinto di sposarsi. In gita turistica, a causa di un equivoco, i tre vengono scambiati per spie e sono costretti a riparare in fretta e furia nell’ambasciata americana per evitare il linciaggio. Dalla padella alla brace: l’ambasciatore Magee, infatti, in quei giorni è dovuto rientrare a Washington e ha lasciato temporaneamente il ruolo a suo figlio Axel, anch’egli diplomatico, ma imbranatissimo in ogni cosa in cui si cimenta. Il rientro degli Hollander negli Stati Uniti dopotutto non sarà così facile Allen si rivela in formissima e dà vita ad una commedia degli equivoci riuscitissima, ricca di innumerevoli sequenze spassose e che conta alcune gag che fanno davvero ridere fino alle lacrime

Per informazioni e prenotazioni vi invitiamo a scrivere un’email a info@fuoridallequinte.it

