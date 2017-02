Una discarica sulla vecchia tramvia della Valganna

Valganna, la discarica di fianco alla statale

“Un divano rosso, un tavolo da giardino verde, una porta e parecchi sacchi con scarti di ristrutturazione”.

È un brutto inventario quello toccato negli scorsi giorni a Damiano Marangoni, da tutti conosciuto come il pulitore della Valganna che oramai da anni presta il suo tempo libero per tenere in ordine statali e provinciali dell’Alto Varesotto.

Tutta questa spazzatura è stata scaricata nella stradina appena fuori la prima galleria per Valganna in territorio di Induno Olona, proprio dove un tempo passava la tramvia della valle che portava a Lavena Ponte Tresa e in Valcuvia.

“L’atto criminale, commesso tra venerdì sera e sabato mattina, è stato segnalato al comune di Induno Olona, uno scatolone riportava l’indirizzo di una persona di Lavena Ponte Tresa e ci auguriamo che i colpevoli vengano rintracciati e sanzionati a dovere”, scrive Marangoni nel suo profilo facebook.

La segnalazione è già sul tavolo della polizia locale.