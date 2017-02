Una domenica sportiva

stage bmx audace sportiva besnate 2011

L’Audace Sportiva Besnate presenterà il proprio programma sportivo per l’anno 2017 domenica 18 febbraio; nel corso dell’incontro si parlerà di svariati argomenti quali le manifestazioni organizzate, le competizioni alle quali prenderanno parte gli atleti, l’organizzazione della Società dal punto di vista tecnico-dirigenziale, la struttura dei corsi per la pratica sportiva, le convenzioni stipulate con gli sponsor tecnici e tutto quanto pertinente la disciplina del BMX e della mountain bike.

Non mancheranno momenti durante i quali tireremo le somme della stagione appena trascorsa, con gli importanti risultati ottenuti, che serviranno per stabilire gli obiettivi per la prossima; la presenza di alcuni ospiti “a sorpresa” arricchirà il programma della giornata.

La partecipazione è libera a tutti gli appassionati dello sport e del ciclismo in particolare; l’appuntamento è fissato per domenica 19 febbraio alle ore 17,30 presso la sede del G.S. Prealpino, situata in via Roma n. 4/A a Besnate.