Una donazione dai Lions per le nuove povertà

Lions satellite varese palazzo estense carlo massironi

Il Club Satellite Varese Palazzo Estense costituito nel mese di Giugno dello scorso anno dal Lions Club Varese Città Giardino, presieduto da Francesca Vincenza Arancio, ha già iniziato un’intensa attività di servizio.

Il nuovo sodalizio, presieduto da Adelaide Carci e coordinato da Adriana Simionato Bianchi, dopo aver realizzato un meeting di presentazione alla cittadinanza con un evento che ha visto la presenza delle Autorità cittadine, fra le quali il Sindaco Davide Galimberti, ha donato un congruo importo all’Associazione varesina “Tutela la persona” che sostiene persone in stato di difficoltà ed anche nell’ambito delle nuove povertà.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Governatore del Distretto 108 Ib1 Carlo Massironi. Il Club Satellite Varese Palazzo Estense si è affiancato al Lion Club Varese Città Giardino per svolgere la missione a favore delle persone e delle comunità come prevede il Lions Clubs Intenational, la più grande organizzazione di servizio umanitario del mondo presente in 210 Paesi.