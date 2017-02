Una doppia raccolta per bambini e animali de L’Aquila

Foto varie

Una doppia raccolta: da un lato per aiutare gli animali e dall’altro per supportare le attività dei bambini. E’ questo quello che ha organizzato “l’Isola Verde il Parchetto” di Castiglione Olona che fino a domenica prossima cercherà di riempire un camion di donazioni da mandare poi a L’Aquila, la città ancora sconvolta dal terremoto del 2009.

Nuove e vecchie scosse e il maltempo hanno infatti messo in ginocchio il Rifugio di Paganica che ora cerca cibo, coperte, cucce e medicinali. Materiale didattico, colori e sopratutto libri illustrati è invece quello che si raccoglierà per il Centro Polivalente di Sassa, il luogo che ora accoglie i bambini che frequentavano il teatro de L’Aquila, crollato dopo le scosse. Nella nuova location i bambini avranno così un nuovo spazio dove esprimersi e proprio per questo si cerca di organizzare anche una piccola biblioteca.

Le donazioni si raccoglieranno fino al 5 marzo negli spazi di via Gramsci a Castiglione Olona dalle 17 in poi. Sarà poi lo staff del chiosco a portare personalmente i materiali nelle zone dove c’è più bisogno. Per informazioni potete contattare il numero 3333827555 o il 3389695026.