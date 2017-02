Un varesino firma lo show del Super Bowl

Domenica 5 febbraio si svolgerà il 51esimo Super Bowl, l’evento sportivo più importante degli Stati Uniti. All‘NRG Stadium di Houston in Texas si affronteranno i New England Patriots e gli Atlanta Falcons.

Al di là della competizione sportiva, che attira milioni di appassionati, il Super Bowl è un evento spettacolare ricco di momenti. Musica, spettacolo e pubblicità si mescolano per trasformare la serata in un evento di cui discutere per giorni e mesi.

Per il quinto anno consecutivo, sarà la Pepsi & Co a firmare la regia dello spettacolo di metà gara permettendo ai far di seguire il “back stage dello spettacolo , direttamente sul sito aziendale. La star della serata sarà Lady Gaga.

Così, per il quinto anno, a dirigere l’imponente macchina organizzativa sarà Mauro Porcini, gallaratese di nascita e varesino di adozione che, dopo il liceo Ferraris e il Politecnico nella facoltà “Design Industriale” ha trovato negli Stati Uniti il coronamento del suo sogno: realizzare qualcosa mai pensato prima da altri. Leggi anche Varese - Mauro Porcini: da Varese al vertice di PepsiCo

Per l’occasione, Pepsi & Co promuoverà il suo ultimo prodotto: una bottiglie d’acqua con design dedicato all’arte.

Proprio Mauro Porcini venne ospite lo scorso anno del liceo scientifico varesino dove invitò i ragazzi a seguire i propri sogni ma anche a “ Leggere libri, viaggiare tanto, essere curiosi e appassionati della conoscenza»