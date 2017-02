Una giornata per scoprire i segreti dei “distillati bianchi”

gin

Il 25 Febbraio nella ormai collaudata sede dell’Hotel Marriott a Milano (già sede da 11 anni del Milano Whisky Festival), si terrà la seconda edizione della più importante manifestazione dedicata ai distillati bianchi e alla loro miscelazione.

All’interno dell’ampia sala di oltre 800 metri quadri il pubblico potrà degustare sia in purezza che in miscelazione i distillati bianchi, ormai sempre più “protagonisti” del mercato Premium e della miscelazione di tendenza. La formula è quella collaudata del Milano Whisky Festival, il visitatore sarà dotato all’ingresso di un calice da degustazione e di un porta bicchiere (al costo di 5 euro), e potrà degustare i distillati ed i cocktail proposti dagli espositori.

I distillati ed espositori provengono da tutto il mondo, gin da Inghilterra, Germania, Olanda, Irlanda, Spagna e le primizie dei gin italiani, distillati di frutta francesi e tedeschi, vodka da Norvegia, Stati Uniti, Ucraina e Russia, tequila e mezcal dal Messico, non mancheranno distillati cinesi e giapponesi, ed inoltre sotol, pisco, sidro e cachaça. Grande novità di quest’anno la presenza di ben 4 cocktail bar, tra i più rinomati d’Italia, i quattro cocktail bar saranno “tematici”, dedicati ai 4 grandi distillati bianchi da miscelazione.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione in loco. Per chi volesse “saltare la fila” è possibile la registrazione online, riceverete immediatamente via email il vostro biglietto con cui accedere alla manifestazione. Per maggiori informazioni: WHITEFESTIVAL.IT