Una grande festa a teatro per Bruno Arena

Il giorno del suo compleanno il figlio Gianluca ha pubblicato un video per augurargli tanti auguri di buon compleanno. Come sempre Bruno Arena è stato al gioco e ha scherzato con l’inseparabile moglie Rosy, ringraziando i tantissimi amici che gli sono vicino da quando è stato colpito da un malore nel 2013.

Il comico, volto storico dei Fichi d’India insieme al compagno Max Cavallari, compie sessant’anni e sarà festeggiato con una grande festa al Teatro Nuovo di Milano il prossimo 10 aprile.

Un cast d’eccezione si alternerà sul palco per una serata di risate a scopo benefico: l’incasso della serata, infatti sarà interamente devoluto in beneficenza e impiegato per l’acquisto di un mezzo equipaggiato per il trasporto di disabili.

Katia Follesa e Angelo Pisani condurranno la serata che vedrà la partecipazione di Pucci, Pali e Dispari, Max Pisu, Max Cavallari Paolo Migone, Marta e Gianluca, Gianluca Impastato, Gianluca Scintilla Fubelli, BAZ Marco Bazzoni, Leonardo Manera, Graci Valeria, Aldo Giovanni e Giacomo, Gianluca Arena e Raul Cremona, con tanti altri ospiti a sorpresa.

#forzabruno60

Teatro Nuovo di Milano

Piazza san, Piazza S. Babila, 3 – Milano

10 aprile 2017 ore 20.45

Prevendite su ticketOne o in teatro