Una messa in ricordo di Don Giussani

La mostra su Don Giussani (inserita in galleria)

Domani, martedì 28 febbraio, alle ore 21, in Duomo l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, presiederà la Messa per i 12 anni dalla morte del Servo di Dio, monsignor Luigi Giussani, e il 35° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982). La Celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Altre Messe saranno celebrate in questi giorni in Italia nel mondo.