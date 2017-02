Una mostra sulle “don da Geranzan”

Luoghi, persone eventi di Gerenzano

La Pro Loco Gerenzano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gerenzano, desidera celebrare la Giornata Internazionale della Donna con una mostra fotografica intitolata “Don da Gerenzan”; ritratti e momenti di vita vissuti, in una mostra aperta dal 6 al 11 marzo nell’atrio del Municipio, in piazza XXV Aprile.

«Saranno esposte immagini tratte dagli archivi storici della nostra associazione, raccolte grazie alla collaborazione di donne gerenzanesi che ci hanno offerto le loro foto più care, condividendo con noi i ricordi più belli» spiega la Presidente della Pro Loco Gerenzano, Bernardina Tavella.

«Sono fotografie ricche di significati affettivi, i ricordi delle loro madri, delle loro nonne, immagini che rievocano la storia culturale del nostro paese, che noi, insieme a loro, desideriamo condividere con tutta la popolazione. Uno sguardo nel passato per comprendere il nostro presente … semplicemente Donna».