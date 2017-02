Una piantina di Ulivo per Unitalsi

ulivo

I volontari della sezione lombarda dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana per il trasporto degli ammalati a Lourdes e ai santuari internazionali) saranno nelle principali piazze della provincia di Varese Sabato 17 e Domenica 18 Marzo per la sedicesima edizione della Giornata nazionale dell’Associazione.

In ogni piazza sarà offerta una piantina di ulivo, simbolo di pace e di comunione fraterna secondo il principio ispiratore dell’Unitalsi che con i pellegrinaggi, le case-famiglia, le case-vacanza, presta la sua attenzione verso sofferenti e disabili attraverso i tanti volontari impegnati.

Chi prenderà la piantina di ulivo contribuirà al finanziamento delle attività di solidarietà dell’Unitalsi: i progetti saranno illustrati piazza per piazza, e costituiscono la missione quotidiana di una Associazione per la quale l’aiuto a chi e’ debole e solo è l’obiettivo prioritario, come la Casa della gioia di Borghetto Santo Spirito (Savona) dove ogni anno si alternano per soggiorni di vacanza oltre 1500 disabili.

L’offerta della piantina di ulivo (la cifra proposta è di 10 euro) quindi «E’ un tacito invito a percorrere insieme un pur breve tratto dell’itinerario della solidarietà “per poter aiutare sempre più persone a ritrovare la dignità della propria esistenza».

Per ulteriori informazioni rivolgersi lunedì e venerdì al mattino e mercoledì tutto il giorno alla sottosezione di Varese al numero di telefono 0332 263327