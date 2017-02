Una prodezza di Corno abbatte il Varese

Foto varie di calcio

VARESE – CARONNESE 0-1 (0-0)

MARCATORI: Corno (C ) al 40′ st.

VARESE (3-4-3): Grillo; Luoni (Piraccini dal 22′ st), Ferri, Viscomi; Talarico, Benucci, Bottone (Vingiano dal 41′ st), Bonanni; Rolando, Gucci, Giovio (Becchio dal 32′ st). All. Baiano. A disp.: Scapolo, Simonetto, Granzotto, Cusinato, Lercara, Scapini.

CARONNESE (4-3-3): Del Frate; Redaelli, Sgarbi, Patrini, Caputo; Moleri (Cottarelli dal 40′ st), Marcolini, Galli; L. Giudici (Scaramuzza dal 35′ st), Mair, Martino (Corno dal 15′ st). All. Gaburro. A disp.: Gherardi, Bersanetti, Rudi, Calì, Odone, Parravicini.

ARBITRO: Tolve di Salerno (D’Apice, Battista).

NOTE. Giornata serena e tiepida, terreno in discrete condizioni. Espulso: Redaelli. Ammoniti: Bottone, Martino, Giudici, Piraccini. Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 1′ e 6′- Spettatori: 1.500 circa.