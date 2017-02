Una rete tra le antenne radio dei municipi per comunicare in caso di calamità

Foto varie

Utilizzare i collegamenti radio operati dalle stazioni esistenti nei municipi del Varesotto, dopo interventi eventuali di adeguamento, per creare una rete di emergenza in grado di entrare in funzione Immediatamente nel caso di calamità o di gravi eventi di protezione civile.

Questo il senso di un importante piano operativo allo studio in collaborazione tra la sezione Ari (Associazione radioamatori italiani) di Varese e la Prefettura del capoluogo.

“L’iniziativa – ricorda il prefetto di Varese Giorgio Zanzi – può essere sviluppata grazie anche all’avanzata dotazione tecnica capillare gestita dall’Associazione radioamatori locale ed è stata promossa per mettere al meglio in sinergia le attrezzature già presenti in tutti i Comuni”.

L’antenna radio montata su ogni municipio sarà il simbolo di questa fittissima rete radioamatoriale in costante funzionalità, radioamatori esperti nella comunicazione radio di emergenza appositamente formati saranno pronti a operare tempestivamente con la propria attrezzatura da ogni municipio nel caso di necessità.

“In pratica – ricordano il prefetto e il presidente dell’Ari – sarà come riprodurre in un certo senso sul nostro territorio provinciale il sistema di radiocomunicazioni di emergenza esistente a livello nazionale e testato periodicamente con le prove di collegamento giunte ormai a quota 400. Un contributo fondamentale per un territorio, il Varesotto, che tra problemi legati al maltempo e rischi idrogeologici mantiene una forte esigenza di massima tutela a tutti i livelli”.

La progettualità dell’iniziativa, sostenuta direttamente da Giovanni Romeo, presidente dell’Ari varesina e responsabile nazionale della rete radio di emergenza che già opera in tutta Italia nell’ambito della Protezione civile, verrà presentata venerdì 10 febbraio prossimo nella sede Ari varesina di largo Gigli dal vice prefetto vicario Roberto Bolognesi nel corso dell’illustrazione delle peculiarità degli organismi facenti parte del sistema di protezione civile. Alle ore 21 è previsto sul tema un incontro formativo inserito in un corso di tecniche operative per la radiocomunicazione amatoriale cui partecipano un gruppo di radioamatori Ari, tra cui tutti i neo-patentati della sezione, dopo le prime due interessanti lezioni sui collegamenti radioamatoriali tenute da Giuseppe De Gasperin.