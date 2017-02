Una romantica proposta di matrimonio a Malpensa

Una proposta di matrimonio a Malpensa. Samuele ha accolto la sua fidanzata, di ritorno da un viaggio, con un mazzo di rose e una proposta di matrimonio. Quando lei è scesa dall’aereo, si è trovata davanti il suo fidanzato in giacca e camicia con un mazzo di rose e un anello nel taschino.

Come nelle scene più romantiche dei film, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo.

Il video sta girando da ieri su YouTube e si vede tutta l’emozione e la sorpresa della ragazza. In tanti si sono fermati incuriositi dalla romantica proposta e hanno applaudito i due innamorati.

Ecco il video: