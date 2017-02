Una serata per conoscere “Valcuvia Soccorso”

Valcuviasoccorso si presenta

“La Valcuvia Soccorso e i suoi servizi”. Questo il tema della serata informativa che si terrà venerdì a Cuveglio al salone polivalente.

L’appuntamento è per le 21.

In realtà sono diverse le persone che in questi giorni hanno notato tre mezzi si soccorso sanitario parcheggiati fuori dalla sede del municipio di Cuveglio.

Si tratta di due ambulanze e un modulo da trasporto che la onlus metterà breve a disposizione della cittadinanza per svariati servizi.

E proprio per spiegare queste potenzialità è stato organizzato l’incontro di domani sera dove parteciperà la presidente, Elisabetta Calzolari, insieme ad alcuni volontari a disposizione per ogni domanda dei cittadini.

La sede di questa onlus è già pronta e trova spazio in alcuni locali nelle vicinanze delle scuole, a poca distanza dal Comune, dove il prossimo 5 marzo avverrà l’inaugurazione.

Il motto dell’iniziativa è “Aiutaci ad aiutare”.