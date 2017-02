Una serata per “svelare” i nuovi sistemi di sicurezza per le strade

polizia locale generica varie incidente

Una serata per parlare di sicurezza stradale e dei nuovi interventi che saranno fatti sulle strade. E’ questo ciò che è in programma per giovedì 2 marzo a Castronno.

Alle 21 nella sala polifunzionale del comune il sindaco Luciano Grandi, il responsabile della Polizia Locale Massimo Spezia e il direttore del Progetto Noisicuri Paolo Goglio incontreranno i cittadini per un incontro dal titolo “La sicurezza sulle strade urbane, educazione e condivisione”.

Non solo. Durante la serata saranno fornite informazioni sui sistemi di sicurezza che saranno installati nel territorio nei prossimi mesi.